Языковой омбудсмен предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов Украины

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил местным властям переименовать порядка 20 населенных пунктов Украины, которые "носят русскоязычные названия". Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала "Украина-24".

"Мы насчитали около 20 таких названий, которые не отвечают нормам украинского языка", - сказал он. Омбудсмен считает целесообразным изменить, в частности, названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч. "Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания", - отметил он. Кроме того, Креминь предложил органам местного самоуправления также обратить внимание на "русскоязычные названия" улиц, площадей и скверов в стране.

Впервые с такой идеей омбудсмен выступил 3 ноября.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, а в регионах - его представители, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и сообщать о них в офис омбудсмена.