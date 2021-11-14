Вучич рассказал, что из всех мировых лидеров ему легче всего дозвониться до Путина

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что среди всех мировых лидеров проще всего ему дозвониться до российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", полная версия которого была показана в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"С Путиным я должен подождать 24 часа или 48 часов, но это самая большая скорость, если брать всех мировых лидеров. Для [и.о. канцлера ФРГ Ангелы] Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. [Председатель КНР] Си Цзиньпин - еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить, ну а с американским президентом я и не пытался, так что не знаю", - рассказал Вучич.

По его мнению, Путин возвысил Россию как в политическом, так и в военном и экономическом смыслах. "Я думаю, что Владимир Путин - это сила России", - сказал Вучич. "И от президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него", - добавил он.

Сербский лидер также отметил, что в ноябре у него состоится уже 19-я личная встреча с Путиным. "Представьте, президент Путин 19 раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние 7 лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией. Бесконечная ему благодарность за это, мы [это] очень ценим", - сказал Вучич.