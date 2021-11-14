Власти Кубы восстановили аккредитацию двум журналистам испанского агентства EFE

МАДРИД, 14 ноября. /ТАСС/. Кубинские власти восстановили журналистскую аккредитацию двум представителям информационного агентства EFE. Об этом сообщило в воскресенье само средство массовой информации.

По его информации, руководство островного государства отозвало аккредитацию трех редакторов, фотографа и оператора EFE, а также фотографа, сотрудничающего со СМИ. При этом агентство сочло решение кубинских властей восстановить аккредитацию двух представителей СМИ недостаточным.

Ранее EFE передавало, что власти Кубы лишили аккредитации ряд его сотрудников. Им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной. Власти Кубы пока никак не прокомментировали свои действия в отношении EFE. Источники во внешнеполитическом ведомстве Испании заявили ТАСС о том, что в МИД королевства был вызван глава дипломатической миссии Кубы в Мадриде.