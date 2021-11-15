Коалиция "Продолжаем перемены" побеждает на досрочных выборах в Болгарии

СОФИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Новое политическое объединение "Продолжаем перемены", проект бывших министров экономики и финансов технического правительства Болгарии Кирила Петкова и Асена Василева, побеждает на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического агентства Alpha Research после подсчета 100% голосов избирателей. Всего в 47-е Народное собрание пройдут представители семи политических объединений.

"Продолжаем перемены" получает голоса 26,3% избирателей и опережает партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил, получающим поддержку 23,2% участников голосования, что, по оценкам экспертов, является непреодолимым отрывом.

На третьей позиции неожиданно оказывается "Движение за права и свободы" - 11,6%, коалиция "БСП за Болгарию" набирает 10,9% и перемещается на четвертую позицию. Партия "Есть такой народ" - пятая - 9,6%. Коалиция "Демократическая Болгария" - на шестом месте с 6,5%. В поддержку партии "Возрождение" высказалось 4,8% избирателей.

Победителем первого тура президентских выборов стал действующий глава государства Румен Радев, претендующий на второй мандат, его поддержали 50,1% участников голосования. Из-за низкой избирательной активности, которая составила около 40%, окончательная судьба выборов будет решена лишь во втором туре 21 ноября, где оппонентом Радева будет ректор Софийского университета Анастас Герджиков - 23,8%.

Схожие результаты подсчета голосов показывают и другие социологические агентства.

В воскресенье в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы, за 240 депутатских мест в 47-м созыве Народного собрания боролись представители 20 партий и семи коалиций, и выборы главы государства, в которых участвовали 23 кандидата.