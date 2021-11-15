В Аргентине оппозиция на выборах в парламент побеждает в большинстве регионов

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Проправительственный альянс "Всеобщий фронт" смог заручиться наибольшей поддержкой на парламентских выборах в Аргентине только в восьми из 23 провинций. Об этом свидетельствуют первые официальные данные после подсчета свыше 90% голосов в большинстве регионов.

Правоцентристский оппозиционный альянс "Вместе за перемены" и его сторонники лидируют в 12 регионах, в том числе в столице и крупнейшем регионе Аргентине - провинции Буэнос-Айрес.

Всего по итогам голосования будут обновлены 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 - в Сенате. В настоящее время у "Всеобщего фронта" 41 место в верхней палате и 120 - в нижней.

Согласно прогнозу, опубликованному на официальном сайте с результатами выборов, исходя из подсчитанных на данный момент голосов, "Всеобщий фронт" получает девять из обновляемых мест в Сенате. Таким образом сторонники правительства могут потерять абсолютное большинство в верхней палате парламента. В Палате депутатов, согласно прогнозу, "Всеобщий фронт" получает 46 мест и может потерять относительное большинство.

Явка на выборах составила 71%. Голосование в Аргентине является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 70 лет.