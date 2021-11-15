Президент Аргентины призвал оппозицию к диалогу после неудачных для его партии выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в воскресенье призвал оппозицию к диалогу и признал ошибки своего правительства после того, как проправительственный альянс "Всеобщий фронт" смог заручиться наибольшей поддержкой на парламентских выборах только в восьми из 23 провинций.

"В самые кратчайшие сроки я обращусь к деятелям, представляющим волю народа, и политическим партиям, чтобы согласовать повестку, которая будет максимально возможно совместной. Патриотически настроенная оппозиция - эта ответственная оппозиция, которая открыта к диалогу. Наша страна сейчас нуждается в этом патриотизме", - сказал он в видеообращении.

"Мы совершили ошибки. Я совершил ошибки. Я обязан вынести из них урок", - отметил Фернандес.

В воскресенье в Аргентине прошли парламентские выборы, по итогам которых будут обновлены 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 - в Сенате. По итогам подсчета свыше 90% голосов в большинстве регионов, правоцентристский оппозиционный альянс "Вместе за перемены" и его сторонники лидируют в 12 регионах, в том числе в столице и крупнейшем регионе Аргентине - провинции Буэнос-Айрес.

В настоящее время у "Всеобщего фронта" 41 место в верхней палате и 120 - в нижней. Согласно прогнозу, опубликованному на официальном сайте с результатами выборов, исходя из подсчитанных на данный момент голосов, "Всеобщий фронт" получает девять из обновляемых мест в Сенате и теряет абсолютное большинство в верхней палате парламента. В Палате депутатов, согласно прогнозу, "Всеобщий фронт" получает 46 мест и может потерять относительное большинство.