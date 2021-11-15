Индия разместит первый полк российских систем С-400 на границе с Пакистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном. Об этом сообщила в воскресенье газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийском оборонном секторе.

По информации источников газеты, часть ЗРС будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном, где она сможет отражать угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая.

О начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил ТАСС в воскресенье в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В Нью-Дели объявили о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф"(по классификации НАТО - SA-21 Growler) - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.