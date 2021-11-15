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Глава МИД Австрии: ЕС должен послать сигнал России для деэскалации ситуации на Украине

Михаэль Линхарт назвал ситуацию на Украине критической

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Европейский союз должен послать четкий сигнал России, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД Австрии Михаэль Линхарт перед плановым заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Там ситуация тоже очень критическая. Там речь также идет о том, чтобы мы в качестве ЕС послали совершенно ясные сигналы, четкие послания России, чтобы вернуться к мирной ситуации и не допустить дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Линхарт на просьбу прокомментировать ситуацию на Украине.

14 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что сторонам конфликта на востоке Украине не следует подливать масла в огонь. По утверждению Борреля, "сейчас наблюдается значительное передвижение российских войск, которые возвращаются ближе к складам оружия, которые они оставили после их больших учений несколько месяцев назад".

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