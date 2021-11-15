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МИД Испании: ЕС начнет процесс введения санкций против ряда граждан Никарагуа

Глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес назвал прошедшие в Никарагуа выборы "издевательством над демократической системой"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза начнут процесс введения индивидуальных санкций в отношении некоторых граждан Никарагуа. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Важная тема, которую мы обсудим сегодня и которая снова оказалась в повестке дня по предложению Испании, - это Никарагуа, - сказал он. - Мы начнем и запустим процесс индивидуальных санкций в отношении некоторых граждан Никарагуа". "Мы подведем итоги ситуации, но не будет ничего нового", - отметил Альбарес, назвав прошедшие в Никарагуа выборы "издевательством над демократической системой".

7 ноября в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвовали еще шесть политических партий, включая одну региональную.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей среди прочего из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

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ИспанияНикарагуа
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