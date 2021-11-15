Правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв машины у больницы в Ливерпуле

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв такси рядом с больницей в Ливерпуле, в результате которого был уничтожен сам террорист, приведший в действие взрывное устройство, и пострадал водитель автомобиля. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил представитель контртеррористического подразделения полиции.

"Этот инцидент объявлен терактом", - говорится в комментарии представителей силовых структур. Личность террориста установлена, однако в интересах следствия его имя и его возможные мотивы пока не раскрываются.