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Кризис на Украине

Кулеба призвал НАТО усилить сотрудничество с Грузией, Молдавией и Украиной в Черном море

По словам главы МИД Украины, в Киеве хотели бы видеть больше усилий со стороны как членов Североатлантического Альянса, так и не членов организации

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Киев призывает НАТО к более тесной работе с Грузией, Молдавией и Украиной по вопросам безопасности в регионе Черного моря.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

"Мы всегда должны помнить о том, какой тяжелой и опасной является ситуация в регионе Черного моря. Мы призываем членов альянса более тесно работать с Грузией, Украиной и Молдавией по вопросам безопасности в Черноморье", - сказал он. По его словам, в Киеве хотели бы "видеть больше усилий со стороны как членов НАТО, так и не членов НАТО".

Теги
УкраинаГрузияМолдавияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсКулеба, Дмитрий Иванович
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