США ввели санкции в отношении Генпрокуратуры Никарагуа

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении Генеральной прокуратуры Никарагуа, а также девяти должностных лиц этой страны. Как утверждается в распространенном в понедельник пресс-релизе американского Минфина, рестрикции вводятся "в ответ на фиктивные общенациональные выборы" в Никарагуа.

"Режим [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги использует закон и институты для задержания представителей политической оппозиции и лишения жителей Никарагуа права голоса", - утверждала глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Андреа Гаки, слова которой приводятся в сообщении.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

7 ноября в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвовали еще шесть политических партий, включая одну региональную.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в частности из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.