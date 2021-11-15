"Белавиа" опровергла сообщения о переброске беженцев в Минск через РФ на рейсах компании

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец в понедельник опроверг информацию о переброске беженцев в Минск через Россию на рейсах компании.

"Сегодня из Москвы в Минск выполняются пять рейсов "Белавиа" из двух аэропортов - Шереметьево и Домодедово. Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России, - приводит его слова агентство БелТА. - Среди них есть представители Казахстана, Киргизии, Узбекистана. И есть только один пассажир - гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом".