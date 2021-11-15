Президент Южной Осетии пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на новый срок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пока не принял решение, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый срок, но никаких ограничений для этого нет. Об этом сам Бибилов сказал журналистам в кулуарах церемонии вручения ежегодной международной литературной премии "Буламаргъ".

"Решение, конечно, я еще не принял. Но все-таки еще раз: не вижу никаких причин, которые бы меня в какой-то степени ограничивали в том, чтобы я баллотировался на пост президента Южной Осетии в 2022 году", - сказал он.

Анатолий Бибилов был избран президентом Южной Осетии в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.