Пушилин: указ президента РФ о поддержке ДНР и ЛНР действует в рамках минских соглашений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина об отмене количественного ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР, а также об участии этих товаров в госзакупках действует точно в рамках минских соглашений. Об этом заявил в понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это [указ президента РФ, расширяющий доступ товаров из республик Донбасса на российский рынок] в рамках того, что прописано в минских соглашениях. Это как раз вот речь о трансграничном сотрудничестве. Все в рамках этого. То, что Украина не выполняет <…> взятые на себя обязательства - это теперь проблема Украины", - сказал он.

"Россия - очень правовое государство, где-то даже излишне, с учетом того, как ведут себя различные страны, я не только про Украину. Здесь Россия верна себе, <…> вот она есть сложная ситуация, вот он есть шанс выполнять минские соглашения, вот он есть пункт, который действительно поможет сейчас в гуманитарном плане для Донбасса", - добавил Пушилин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).