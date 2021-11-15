Фридрих Мерц в третий раз выдвинул кандидатуру на пост председателя ХДС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Фридрих Мерц в третий раз официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ХДС. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA.

По его информации, 66-летний Мерц был утвержден кандидатом на эту должность в ходе онлайн-заседания местного отделения партии в Хохзауэрланде (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). "Я благодарю членов моей районной ассоциации за выдвижение и снова подаю заявку на пост председателя ХДС Германии", - сказал Мерц. Политик претендовал на этот пост в 2018 и в 2021 году. В первый раз он уступил Аннегрет Крамп-Карренбауэр, во второй - Армину Лашету.

С 2000 по 2002 год Мерц возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге, в 2004 году вышел из руководящих органов ХДС, а через пять лет окончательно перешел на работу в частный сектор. Считается, что политику он покинул из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель. О решении вернуться в политику он заявил в 2018 году после того, как стало известно, что канцлер не будет баллотироваться на пятый срок.

12 ноября свою кандидатуру на пост председателя партии выдвинул глава внешнеполитического комитета Бундестага прошлого созыва Норберт Рёттген. После него в гонку вступил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун, который в последние полтора года также координировал меры по борьбе с пандемией и снискал определенную популярность среди электората.

Новый председатель Христианско-демократического союза будет избран на федеральном съезде партии, который пройдет 21-22 января 2022 года в Ганновере. В голосовании примут участие все члены ХДС.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах консервативный блок ХДС/ХСС набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов.