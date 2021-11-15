AP: суд в США освободил обвиняемого в неуважении к Конгрессу экс-помощника Трампа

Согласно его сведениям, Бэннон добровольно явился на слушания, посвященные предъявляемым ему обвинениям по двум пунктам. Суд постановил оставить его на свободе до начала рассмотрения дела по существу. Бэннон не должен вносить залог, однако будет обязан отмечаться каждую неделю по телефону и сдать паспорт. Он вновь предстанет перед судом в четверг.

В пятницу Министерство юстиции США сообщило о том, что политическому консультанту Бэннону предъявлены обвинения за неявку на слушания в специальный комитет нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января, и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы. По каждому из двух пунктов обвинения ему может грозить от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тыс.