Зеленский договорился с главой Евросовета координироваться в вопросе миграционного кризиса

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на польско-белорусской границе и договорился координировать действия в связи с возникшим там миграционным кризисом.

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Белоруссии и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", - написал Зеленский в понедельник в Twitter.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе стала одной из основных тем состоявшегося в понедельник заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. В то же время в Брюсселе находится украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который провел встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и коллегами из европейских стран. В тот же день пути разрешения кризиса с мигрантами обсудили по телефону белорусский лидер Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, а также президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Ранее в понедельник представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Белоруссии на украинскую территорию, но готовится к развитию ситуации.