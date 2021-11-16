Лидеры Китая и США продолжили встречу после 15-минутного перерыва

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден после 15-минутного перерыва продолжили встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

Первая половина встречи длилась около 1 часа 56 минут. В ходе нее главы государств "обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес".

Стороны не распространяли повестку встречи.

Встреча проводится в формате 1+5. В делегацию Си Цзиньпина вошли: глава Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и замглавы МИД Китая Се Фэн. В американскую делегацию вошли госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Лаура Розенбергер.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, онлайн-встреча двух лидеров началась в 08:46 (03:46 мск). Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что она продлится несколько часов.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.