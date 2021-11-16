Встреча Си Цзиньпина и Байдена в режиме видеоконференции завершилась

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в формате видеоконференции завершилась. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

"Вторая часть встречи в режиме видеоконференции началась в 11:06 (06:06 мск). В 12:24 (07:24 мск) видеовстреча глав двух государств завершилась", - передает телеканал.

Онлайн-встреча двух лидеров началась в 08:46 (03:46 мск). Первая половина встречи длилась около 1 часа 56 минут. В ходе нее главы государств "обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес".

По данным Центрального телевидения Китая, первая часть переговоров закончилась на полчаса позже запланированного времени. При этом стороны не распространяли повестку встречи.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.