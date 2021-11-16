МИД Польши считает, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить для атак на пограничников

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Польши располагают информацией о том, что в Белоруссии якобы замышляют вооружить мигрантов для нападения на польских силовиков на границе. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в утренней программе радиостанции RMF.

"Мы располагаем открытой информацией из социальных сетей и мессенджеров, используемых белорусскими службами для общения с мигрантами, которых они туда [на границу] приводят, о том, что там [в Белоруссии] появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу", - сказал он.

По словам Яблоньского, ситуация на границе стала для Польши самой серьезной угрозой в сфере безопасности за последние 30 лет. "Я далек от того, чтобы пугать войной или широкомасштабным использованием силы, но мы не можем исключить эскалации", - отметил он.

"Ситуация очень напряженная и в любой момент может обостриться. Мы должны понимать, что имеем дело с непредсказуемым партнером", - добавил представитель МИД. Он отметил, что на границе уже "слышали стрельбу". "Мы должны быть готовы к тому, что разные люди могут пытаться использовать это оружие разными способами, в том числе для того, чтобы атаковать польских пограничников, полицейских и солдат, охраняющих границу", - полагает он.

Ситуация на границе

Большая группа мигрантов утром в понедельник пришла на закрытый пограничный переход вблизи польского города Кузница и остановилась на белорусской стороне границы. По данным польской полиции, там собралось около 3,5 тыс. мигрантов. Со стороны Польши к этому участку границы стянуто 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.

Власти Польши ожидали, что ночью дойдет до штурма границы, но пока сообщений о каких-то серьезных инцидентах не поступало. "Вчера, 15 ноября, было зафиксировано 224 попытки пересечения границы, сотрудники пограничной службы выдали постановление покинуть территорию Польши 29 иностранцам. На участке, охраняемом пограничным постом в Дубиче-Церкевне, группа из 100 человек безуспешно пыталась форсировать границу", - информировала погранохрана.

"Пять человек были задержаны во время дорожных проверок за пособничество в незаконном пересечении границы. Задержаны два гражданина Украины, гражданин Польши и Таджикистана. Курьеры хотели перевезти 10 человек", - информировала полиция.