СМИ: фельдмаршал Хафтар подал документы на участие в выборах президента Ливии

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Фельдмаршал Халифа Хафтар подал во вторник в Высшую избирательную комиссию документы на участие в выборах президента Ливии. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

Командующий Ливийской национальной армией, который некоторое время назад на период выборов передал властные полномочия своему заместителю, стал третьим выдвиженцем. Документы он представил в Бенгази. "Я выдвинул свою кандидатуру, чтобы вести наш народ в этот судьбоносный период, а не заполучить власть, - сказал он после предоставления бумаг. - Выборы - это не место для пустых обещаний, и я обещаю вам защищать наши устоявшиеся национальные принципы, на вершине которых находятся единство, суверенитет и независимость Ливии". Он заявил также о готовности "начать путь примирения, мира и созидания, если он станет президентом".

В воскресенье документы в избирательный округ в городе Себха подал сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Третьим выдвиженцем стал кандидат из Триполи Абдель Хаким Байю. О планах участвовать в выборах заявляли также спикер парламента Акила Салех и премьер-министр Абдель Хамид Дбейба.

Между тем в понедельник протестующие заблокировали офисы избиркома в трех городах страны, препятствуя работе персонала. В результате была прекращена работа избирательных округов в Злитене, Гарьяне и Эз-Завии (в 45 км к западу от Триполи). По информации ливийских СМИ, таким образом люди протестовали против выдвижения сына Каддафи и Хафтара.

Через некоторое время на официальной странице избиркома в Facebook появилось, а потом исчезло сообщение об отказе в регистрации кандидатом Сейфа аль-Ислама. Позднее в комиссии заявили сначала о хакерской атаке, затем о недобросовестном сотруднике, который таким образом выразил свое отношение к сыну Каддафи.

Избирательный процесс

Избирательная кампания в Ливии стартовала 8 ноября. Однако до сих пор неясно, состоятся ли выборы в запланированные сроки. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В конечном итоге орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

На международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней "поправки в законы о выборах с тем, чтобы обеспечить их легитимность".