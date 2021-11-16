Украина направила России протест из-за указа Путина о поддержке жителей Донбасса

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД в связи с указом президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство, - говорится в сообщении. - Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста".

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству также в месячный срок поручено обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу России на территории указанных районов или с таких территорий.

Экономическая блокада Донбасса

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента Украины правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году после того, как украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса, и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР, в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях в регионе и переориентировать поставки на рынок России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.