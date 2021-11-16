Лукашенко сообщил о договоренности о постоянных контактах Макея и Борреля по мигрантам

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель была достигнута договоренность о постоянных контактах главы белорусского МИД Владимира Макея и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по разрешению миграционного кризиса.

"В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу [с Меркель]. И я уже сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта. Мы также договорились, что наш министр иностранных дел Макей и Боррель будут постоянно в контакте и обсуждать эти вопросы", - сказал Лукашенко на совещании по ситуации на границе, его слова приводит агентство БелТА.