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Лукашенко сообщил о договоренности о постоянных контактах Макея и Борреля по мигрантам

Президент Белоруссии хочет "услышать ответ на свое предложение Меркель по развязке этого конфликта"

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель была достигнута договоренность о постоянных контактах главы белорусского МИД Владимира Макея и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по разрешению миграционного кризиса.

"В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу [с Меркель]. И я уже сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта. Мы также договорились, что наш министр иностранных дел Макей и Боррель будут постоянно в контакте и обсуждать эти вопросы", - сказал Лукашенко на совещании по ситуации на границе, его слова приводит агентство БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаБелоруссияГермания
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