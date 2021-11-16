В Раде официально появилось межфракционное объединение экс-спикера Разумкова

"Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании межфракционного объединения "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве", - написал Разумков в Telegram -канале.

Данное объединение не обладает правами фракции, в него входят представители разных политических сил. Ожидалось, что в "Разумной политике" будут работать 25 депутатов, однако Владимир Кабаченко из партии "Батькивщина" передумал вступать в объединение. Из оставшихся 24 парламентариев 21 человек состоит в партии "Слуга народа", которую основал президент Украины Владимир Зеленский.

В настоящий момент во фракции партии "Слуга народа" насчитывается 243 депутата. Таким образом, если представители нового объединения перестанут голосовать за законопроекты, которые предложил или поддержал Зеленский, его политическая сила будет иметь менее 226 голосов в парламенте, что не позволяет принимать законы без поддержки депутатов других фракций.

"Часто слышу, что целью межфракционного объединения "Разумная политика" является развал монобольшинства. Отвечаю. Такой задачи не стоит. Но думаю, что коллеги самостоятельно с этим справятся, ведь у фракции достаточно внутренних конфликтов", - прокомментировал Разумков эту ситуацию.

Он занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. В 2019 году Разумков был главой президентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. После отзыва с должности спикера политик сделал ряд критических заявлений в адрес провластной команды. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в настоящий экс-спикера поддерживают около 9% респондентов против 3% в сентябре.