В Польше заявили, что семь полицейских получили ранения во время атаки мигрантов

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Семь польских полицейских получили ранения во вторник во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом сообщается в Twitter польской полиции.

"Семь полицейских ранены сегодня во время атак", - указано в сообщении. Среди пострадавших - "полицейский, которого ударили камнем в голову, после чего он был доставлен в больницу, сотрудница полиции с ранением головы, которая тоже доставлена в больницу, и пять полицейских с повреждениями рук и ног". "Ущерб нанесен предметами, которыми в нас бросали", - информировала полиция Польши.

О ранении своих сотрудников информировали также польские пограничники и армия. Согласно последним данным, в этих службах пострадали по одному человеку.

Во вторник большая группа мигрантов на погранпереходе "Кузница - Брузги" на протяжении более двух часов бросалась камнями и другими предметами в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона информировала, что мигранты также используют шумовые гранаты и пытаются сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.

В настоящее время ситуация на погранпереходе успокоилась. По информации польских властей, мигранты возвращаются в прежний лагерь в отдалении от КПП, который был создан неделю назад во время первого штурма границы.