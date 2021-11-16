Министры обороны Армении и России обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"Министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границы, сложившуюся вследствие провокации ВС Азербайджана, - говорится в сообщении. - Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий на границе".

Как отмечается, Папикян подчеркнул, что действия азербайджанской стороны, как считают в Ереване, представляют собой "грубое нарушение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое ставит под угрозу весь переговорный процесс".

Во вторник в Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны 2 боевых поста. Председатель Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом "защитить территориальную целостность Армении". Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил ТАСС, что Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.