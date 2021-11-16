Израиль обеспокоен недостаточной жесткостью стран в отношении нарушений Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израиль обеспокоен недостаточной твердостью международного сообщества в отношении нарушений со стороны Ирана и готов защищать себя от агрессии Тегерана самостоятельно. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет во время посещения учений с участием 3 тыс. бойцов элитной бригады "Голани" израильской армии.

"Мы противостоим Ирану и его сателлитам в Ливане и Сирии. Неважно, что происходит между Ираном и мировыми державами. Мы, безусловно, обеспокоены проявлением недостаточной жесткости по отношению к нарушениям со стороны Ирана. Израиль будет защищать себя самостоятельно", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

Премьер добавил, что Израиль "окружен вызовами в области безопасности, а цель состоит в том, чтобы использовать периоды относительной тишины для укрепления сил". "Мы готовимся к различным сценариям как вблизи, так и вдали [от границ]", - продолжил он.

В свою очередь министр обороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что "мир должен действовать против Ирана, а Израиль должен продолжать делать то, что ему необходимо на всех направлениях, в частности, на северном", где он граничит с Ливаном и Сирией. Высказывания главы Минобороны, сделанные им в ходе учений, распространила израильская правительственная пресс-служба.