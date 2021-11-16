Министр обороны Великобритании встретился с Зеленским в ходе визита на Украину

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита на Украину. Об этом во вторник сообщило военное ведомство Соединенного Королевства.

"В ходе визита министр обороны Бен Уоллес встретился с президентом Зеленским, чтобы укрепить двустороннее сотрудничество и подчеркнуть давнюю и непоколебимую британскую поддержку суверенитета Украины", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter. Во вторник Уоллес также провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, после чего они почтили память погибших участников силовой операции Киева в Донбассе и возложили цветы к стеле на территории украинского военного ведомства.

В пресс-службе офиса Зеленского по итогам встречи сообщили, что украинский лидер проинформировал британского министра о вызовах, с которыми сталкивается Украина в районе Черного и Азовского морей. "Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении. В пресс-службе офиса сообщили, что Зеленский во время встречи подчеркнул необходимость осуществления последовательных действий для реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО. Украинский президент также сообщил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 ноября по поручению правительства подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее получение Киевом кредита на £1,7 млрд. Документ предполагает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз.

Договоренности о развитии и укреплении Военно-морских сил Украины достигнуты во время визита Зеленского в Великобританию в 2020 году, когда был подписан меморандум об активизации сотрудничества между Киевом и Лондоном в военной и военно-технической сферах. Он предполагает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.