СМИ: доходы ИГ в период наибольшей активности достигали $1,2 млрд ежегодно

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Доходы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в период ее наибольшей активности достигали более $1,2 млрд. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, ссылаясь на материалы допроса задержанного месяц назад иракскими властями Сами Джасима, который отвечал в ИГ за финансы.

Как уточняется, основными источниками доходов боевиков были вооруженные грабежи, кражи, деньги за выкуп при похищении людей и доходы от контрабанды нефти.

Нефтепродукты в основном продавалась владельцам небольших нефтеперерабатывающих заводов: часть вывозилась контрабандой за границу, другая часть продавалась на черном рынке на контролируемых ИГ сирийских территориях.

Джасим, являвшийся заместителем уничтоженного в 2019 году главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, в ходе следственных мероприятий рассказал, что на протяжении долгого времени ИГ получало деньги от торговцев и богатых людей в общем объеме до $500 тыс. в месяц в провинции Найнава, где расположен второй по величине город Ирака Мосул.

Вместе с тем, как уточняет в своей электронной версии иракская газета Al-Qaidah, боевики освобождали тысячи заключенных из тюрем на подконтрольных им территориях Сирии и Ирака в обмен на получение имен офицеров и сотрудников служб безопасности для их преследования и убийства.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако иракские силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.