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Следующее заседание суда США по делу россиянина Данченко состоится 15 декабря

Россиянин в суде Александрии не признал вину в предъявленном прокуратурой обвинении в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Суд США проведет 15 декабря заседание о статусе дела россиянина Игоря Данченко, которого обвиняют в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США, касавшихся утверждений о связях с Россией Дональда Трампа, ранее являвшегося американским президентом. Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении судьи федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Энтони Тренга.

"Настоящим постановляю назначить заседание по данному делу на среду, 15 декабря 2021 года, 9:00 утра (17:00 мск), чтобы обсудить <...> вопросы, связанные с ходом дела", - отмечается в документе из электронной базы данных суда.

Ранее россиянин в суде Александрии не признал вину в предъявленном американской прокуратурой обвинении в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, напрямую полученных от этого человека.

Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией.

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