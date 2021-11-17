В Пентагоне заявили об обеспокоенности проведенным Минобороны России испытанием в космосе

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Пентагон до сих пор обеспокоен последствиями, которые может иметь проведенное Минобороны РФ испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Стенограмму распространила пресс-служба американского военного ведомства.

При этом, по словам Кирби, каких-либо дополнительных контактов Пентагона с российской стороной по этой теме в последнее время не было. "Никаких контактов не было, о которых можно было бы сказать, и никакого дополнительного контекста. Мы, конечно же, до сих пор обеспокоены тем, какие последствия могут быть от обломков там, я сегодня не могу дополнительно сказать ничего конкретного", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. В военном ведомстве особо отметили, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Оборонное ведомство также уточнило, что фрагменты уничтоженного спутника не угрожают Международной космической станции, поскольку она находится ниже на орбите на 40-60 км.