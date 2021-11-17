Глава Минфина США допустила нехватку средств на работу правительства после 15 декабря

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американские законодатели должны одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга США или приостановить действие данного лимита, поскольку после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства. Об этом говорится в письме министра финансов Джанет Йеллен, которое было направлено во вторник Конгрессу США.

Глава ведомства выразила уверенность в том, что Минфин США "сможет финансировать американское правительство до 15 декабря". Она также добавила, что возможно такое развитие событий, при котором у министерства "не будет хватать ресурсов для продолжения финансирования работы правительства США позднее этой даты". Как подчеркнула Йеллен, "жизненно важно, чтобы Конгресс повысил лимит госдолга США или приостановил его действие".

Президент Джо Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по лимиту заимствований, США могли бы столкнуться с угрозой дефолта.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря.