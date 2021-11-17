Глава Пентагона и министр обороны Норвегии обсудили Украину и взаимодействие в Арктике

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен во вторник обсудили взаимодействие по Арктике и ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби.

Как он отметил, Остин принял Эноксена в Пентагоне. Они говорили об "углублении давних связей в сфере безопасности между США и Норвегией, а также подчеркнули важность единства НАТО, совместных подходов к контролю над вооружениями, реагирования на общие вызовы в сфере безопасности за полярным кругом, а также международных операций по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ)". "Они также обсудили дестабилизирующие действия России на Украине и необходимость поддержания стратегической стабильности", - уточнил Кирби.

Как говорится в документе, Остин "отметил важную роль Норвегии как "глаз и ушей" НАТО в Арктике". Главы оборонных ведомств договорились "тесно сотрудничать для преодоления вызовов в сфере безопасности по всему миру", а также углубить взаимодействие между силами специальных операций двух стран.