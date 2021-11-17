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XXXII летние Олимпийские игры

МИД КНР не стал комментировать публикации о планах США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Колумнист газеты The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что ни один из представителей американских властей не посетит соревнования

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду отказался комментировать публикации о том, что США намерены провести дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.

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"Мы не комментируем домыслы", - сказал дипломат на брифинге. "Приветствуем прибытие иностранных олимпийских спортсменов на состязания в Китае. Уверены, что и сами атлеты ожидают этих игр", - добавил он.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что подготовка к Олимпийским играм практически завершена.

Колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники сообщил во вторник, что администрация президента США Джо Байдена планирует дипломатический бойкот Олимпийских игр: ни один из представителей американских властей не посетит соревнования. Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, однако одобрение Байдена ожидается до конца этого месяца. Сам президент США во вторник не дал однозначного ответа на вопрос о том, направит ли вашингтонская администрация делегацию на Олимпийские игры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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СШАКитайXXXII летние Олимпийские игры
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