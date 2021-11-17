МИД Эстонии: Лукашенко обещал ЕС остановить мигрантов взамен на признание его президентом

ТАЛЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу положить конец миграционному кризису в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций.

"Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]", - приводит в среду слова министра портал ERR.

В тот же день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что оно не признает легитимность Лукашенко как президента, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи беженцам.

Лукашенко ранее заявил, что в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель внес предложения по урегулированию ситуации на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко подчеркивает, что в сложившейся ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.