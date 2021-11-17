Тбилиси готов приложить все усилия для укрепления мира в регионе

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани провел встречу в Брюсселе с коллегами из Азербайджана и Армении, в ходе которой заверил стороны в том, что Тбилиси готов приложить все усилия для поддержания мира и стабильности в регионе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

"В рамках встречи глав МИД "Восточного партнерства" вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани провел переговоры с коллегами из Азербайжана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Была рассмотрена ситуация в регионе. Вице-премьер Грузии еще раз отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и деэскалации напряженной ситуации между соседними странами. Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны в том, чтобы и в будущем прилагать все усилия для долгосрочного мира и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.