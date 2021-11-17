Против беглого молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка возбудили еще одно уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении.

"По предварительному расследованию, движимое имущество (в том числе роскошная яхта) и недвижимость в таких странах, как Швейцария, Румыния, Испания, подозреваемый получил во время его пребывания в должности депутата парламента Молдовы", - говорится в сообщении, которое в среду опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры республики.

В нем отмечено, что новое уголовное дело против Плахотнюка возбуждено на основании заявления Службы информации и безопасности. В понедельник Конституционный суд Молдавии оставил в силе решение об аресте имущества олигарха. Всего в этом списке 52 объекта, в том числе 41 объект недвижимости в Швейцарии, Румынии, Франции и других странах. Также в нем 11 дорогих автомобилей, банковские счета и акции.

Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа смог взять под свой контроль парламент, судебную систему и Конституционный суд Молдавии. Несмотря на массовые протесты оппозиции олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. Сделано это было на фоне публикации статьи в газете The New York Times генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, в которой Молдавия была объявлена страной, захваченной олигархом. В благодарность США за поддержку Плахотнюк в 2017 году запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

Объявлен в розыск

Олигарх бежал из Молдавии в США после смены власти в июне 2019 года после краткой беседы с американским послом Дереком Хоганом. Кишинев направили Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получили отказ. Затем посол Хоган сообщил журналистам, что молдавский олигарх добровольно покинул эту страну в августе прошлого года после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на территорию США.

Прокуроры называют Плахотнюка главной фигурой в деле о хищении 1 млрд евро из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", а турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.