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Турция рассчитывает на усиление военного сотрудничества с Испанией

Президент Турции сообщил, что Анкара и Мадрид уже построили авианосец, который "сейчас спускают на воду"

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает нарастить военное сотрудничество с Испанией, в том числе в вопросе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

"Мы договорились построить крупномасштабный авианосец вместе с Испанией. Однако, возможно, мы сможем достигнуть договоренностей в вопросе сотрудничества по строительству подводных лодок. Мы рассмотрели эти возможности. Мы также говорили [о сотрудничестве] по БПЛА, включая [ударного беспилотника Байрактар] "Акынджи", - сказал турецкий лидер.

Между тем Эрдоган также сообщил, что Анкара и Мадрид уже построили авианосец, который "сейчас спускают на воду". "Однако первый авианосец не больших размеров, после этого мы сделаем авианосец большего размера", - добавил он.

Теги
ТурцияИспанияЭрдоган, Реджеп ТайипСанчес, Педро
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