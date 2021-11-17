Лидер оппозиции Петр Фиала будет назначен премьером Чехии 26 ноября

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан назначит 26 ноября председателя праволиберальной Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиалу премьер-министром республики. Об этом Фиала сообщил журналистам в среду после встречи с главой государства, которая состоялась в Центральном военном госпитале в Праге.

"Господин президент в пятницу, 26 ноября, назначит меня премьер-министром Чехии, - отметил Фиала. - Церемония состоится [в загородной резиденции главы государства] во дворце Ланы [в одноименном местечке близ Праги]".

Затем в течение последующих 10 дней Земан намерен провести встречи с политиками - кандидатами на министерские посты, список которых был представлен ему председателем ГДП. Уже после этого состоится церемония назначения президентом нового кабмина. Глава государства, как предполагает Фиала, будет выписан из госпиталя до 26 ноября.

Правительство Фиалы

Правительство Фиалы, назначение которого ожидается в течение ближайших трех недель, будет состоять из 18 членов, включая премьера. У Земана, как проинформировал политик, возникли возражения по кандидатуре лишь одного из будущих министров.

Пост министра иностранных дел, как сказал Фиала, должен занять представитель Чешской пиратской партии Ян Липавский. Он стал одним из инициаторов закона об отказе по соображениям нацбезопасности в допуске к участию в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС "Дукованы" компаний из РФ и КНР.

Фиала отказался конкретизировать по кандидатуре какого из политиков возникли возражения у Земана. Между тем сайт газеты Mladá fronta DNES со ссылкой на два источника проинформировал, что президент высказывается против назначения Липавского главой МИД. Глава Пражского града обеспокоен его спорными взглядами на внешнеполитические вопросы и сомневается, что он будет качественно выполнять обязанности руководителя дипломатии республики.

Биография Фиалы

Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно на юго-востоке Чехии. В 1988 году получил высшее образование на философском факультете Университета имени Томаша Масарика в Брно. Он является экспертом в области политологии, истории и чешского языка. С 2004 по 2011 год был ректором этого университета. С 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Чехии. С 2014 года возглавляет Гражданскую демократическую партию, основателем которой является экс-президент республики Вацлав Клаус (занимал пост с 2003 по 2013 год). Женат, есть дочь и два сына.

Итоги парламентских выборов

По итогам состоявшихся в Чехии 8 и 9 октября выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента коалиция либеральных партий "Вместе", в состав которой входит ГДП, получила наибольшее число голосов избирателей - 27,79%. Ее представителям достался 71 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента. Возглавляемое действующим премьер-министром Андреем Бабишем центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") заручилось поддержкой 27,17% избирателей.

Коалиция леволиберальной Чешской пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые", сформировавшая совместно с "Вместе" новое правительство республики, собрала 15,62% голосов избирателей и получила 37 депутатских мандатов. Будущий кабмин будет опираться на поддержку 108 депутатов нижней палаты парламента.