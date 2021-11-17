Глава Пентагона заявил, что США не известны цели действий России у границ Украины

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. США не известны цели российского руководства в связи с приписываемым Вооруженным силам РФ перемещениям на границе с Украиной. Об этом заявил на брифинге в среду министр обороны США Ллойд Остин.

"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией", - отметил Ллойд. "Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует [президент России Владимир] Путин, - продолжил он. - Но эти передвижения [войск], определенно, привлекают наше внимание, и я призываю РФ быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений".