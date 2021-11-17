AFP: премьер-министра Мали и еще около 150 человек внесли в санкционный список Мали

ТАСС, 17 ноября. Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига и еще около 150 человек внесены в санкционный список Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse со ссылкой на соответствующий документ.

По его данным, под санкции попали почти все члены правительства. Временный президент Ассими Гоита и глава МИД Мали Абдулайе Диоп отсутствуют в санкционном списке. AFP передает, что введен запрет на поездки всех включенных в список в страны ЭКОВАС, замораживаются их банковские счета. Данные меры касаются и членов их семей.

7 ноября 2021 года лидеры стран - членов ЭКОВАС приняли решение об ужесточении санкций в отношении руководства Мали и Гвинеи, где власть захватили военные. По данным французской радиостанции RFI, санкции носят персональный характер. Как передает агентство Reuters, введен запрет на поездки лидеров Мали и Гвинеи в страны ЭКОВАС, замораживаются их банковские счета.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая текущего года он был смещен той же группой военных и постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства. В тот момент новое руководство Мали подтвердило взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства о проведении президентских и парламентских выборов в феврале 2022 года.