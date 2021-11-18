В Госдепе заявили, что США, Южная Корея и Япония придерживаются единого мнения о КНР

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония придерживаются, по сути, единого мнения о том, как выстраивать взаимодействие с Китаем. Это утверждала в среду на пресс-конференции по итогам трехсторонних консультаций с коллегами из Южной Кореи и Японии первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Что касается Китайской Народной Республики, то мы, конечно, обсудили сегодня (в среду) самые различные вопросы, включая наши отношения с Китайской Народной Республикой", - заявила первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

"Мне кажется, - отметила Шерман, - мы все согласились с тем, что имеются сферы, в которых мы сотрудничаем с КНР, имеются сферы, в которых мы будем конкурировать, причем остро, есть сферы, в которых мы будем бросать вызов КНР, когда наши интересы расходятся и когда, по нашему мнению, возникает риск миру, безопасности и процветанию во всем мире". "На мой взгляд, очень важно то, что США, [Республика] Корея и Япония придерживаются единого мнения о нашей совместной работе, призванной обеспечить глобальное процветание, мир и безопасность для граждан во всех странах", - подчеркнула при этом заместитель госсекретаря.