Замглавы МИД Японии отказался от совместной пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Япония отказалась от проведения совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из США и Республики Корея из-за очередного обострения территориального спора с Сеулом вокруг островов Такэсима (кор. Токто) в Японском море. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"На фоне решительного протеста, который был выражен южнокорейской стороне из-за ситуации вокруг островов Такэсима, мы пришли к выводу, что проведение совместной пресс-конференции является неуместным", - отметил он. Мацуно также в очередной раз подчеркнул, что действия южнокорейской стороны идут вразрез с позицией Японии по островам Такэсима. В то же время он отметил, что в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, сотрудничество, направленное на осуществление концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Правительство Японии в среду выразило протест властям Республики Корея в связи с посещением главой южнокорейской полиции островов Такэсима в Японском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова контролируются армией Южной Кореи.