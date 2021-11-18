Украина заявила, что ситуация на границе с Белоруссией спокойная

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина не фиксирует нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, однако принимает меры для наращивания сил и средств на этом направлении. Об этом сообщил в четверг представитель украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Украина-24".

"Ситуация, как и в предыдущие дни, не изменилась, в общем, все спокойно. Тем не менее мы продолжаем готовиться и наращиваем наши силы на участке границы с Белоруссией. Это и силы Госпогранслужбы, Нацгвардии, а также Нацполиции, и резервы уже есть в каждой области, которые граничат с Белоруссией", - сказал Демченко. По его словам, в случае необходимости силовики будут действовать "максимально мобильно и быстро, чтобы усилить то направление, где могут появиться нелегальные мигранты".

В среду в Нацполиции Украины сообщили, что подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западную границу страны для усиления ее защиты. Кроме того, были анонсированы масштабные учения вблизи приграничной территории с Белоруссией с участием подразделений всех силовых структур, сил территориальной обороны и общественных формирований.

На совещании в Ровенской области представители силовых структур призвали жителей территорий, которые граничат с Белоруссией, сообщать о полицию в случае "появления подозрительных лиц".

На прошлой неделе министерство внутренних дел сообщило, что границу Украины с Белоруссией будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских, а также будет выделено 15 вертолетов, чтобы предотвратить проникновение мигрантов на украинскую территорию.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики, выставив кордоны, не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.