Председатель ОБСЕ обсудит в Москве ситуацию на Украине

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Анн Линде посетит Москву 18-19 ноября, где планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и советником президента Сергеем Ивановым. В ходе переговоров будет обсуждаться сотрудничество в рамках ОБСЕ для поиска решений затяжных конфликтов и кризисов в регионе в соответствии с Уставом ООН и международным правом, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе правительственной канцелярии королевства.

"В течение этого года у нас был прямой и открытый диалог с Россией внутри организации. Наша цель - найти конструктивные решения вопросов, имеющих большое значение для всего нашего региона. Работа по поиску устойчивых решений затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ является приоритетом шведского председательства. Поэтому ситуация на Украине и вокруг нее будет важной темой разговоров во время моих встреч в Москве", - приводятся в сообщении слова Линде.

В ходе визита также будут обсуждены двусторонние вопросы, а также соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ в области прав человека, демократии и верховенства закона, отмечается в пресс-релизе. Анн Линде во второй раз посетит Москву в качестве председателя ОБСЕ в 2021 году.

Она также намерена встретиться с представителями гражданского общества России.