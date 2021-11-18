На Украине опровергли информацию о попытке мигрантов пересечь границу в зоне ЧАЭС

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Киевской области опровергла информацию о задержании мигрантов, якобы пытавшихся пересечь белорусско-украинскую границу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В ходе мониторинга сети интернет полицейские Вышгородского района [столичного региона] обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Белоруссии. Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в чернобыльскую зону, не было", - говорится в сообщении.

Ранее украинское издание "Страна" опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой правоохранители якобы задерживают в зоне отчуждения группу нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана, выдвинувшихся с территории Белоруссии. В СМИ сообщили, что беженцев задержали вблизи села Денисовичи, жителей которого эвакуировали в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, часть из них попыталась проникнуть на территорию Польши. В Киеве высказывались опасения о том, что беженцы могут попытаться попасть в страны ЕС через украинскую границу. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, ведомство не фиксирует нахождение нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, однако принимает меры для наращивания сил и средств на этом направлении.