Минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении

БАКУ, 18 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в приграничном Товузском районе.

"18 ноября с 14:10 (13:10 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, ответным огнем противник был подавлен. "Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет", - заявили в Минобороны.

Ранее сегодня в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что военные Армении в среду вечером открыли огонь по позициям азербайджанской армии в приграничном Товузском районе.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.