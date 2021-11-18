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Эрдоган считает, что Турция и Израиль могут свести разногласия к минимуму

Президент республики также заявил о необходимости "восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования в регионе"

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Израиля Ицхак Герцог провели в четверг телефонные переговоры, сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения также важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока. Он подчеркнул, что разногласия могут быть сведены к минимуму, если действовать по двусторонним и региональным вопросам в рамках взаимопонимания", - приводит слова президента Турции его канцелярия.

В ходе беседы Эрдоган также заявил о необходимости "восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования в регионе". "В этой связи развитие палестино-израильских отношений и возобновление мирного процесса являются приоритетными", - добавил турецкий лидер.

Теги
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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