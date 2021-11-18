Украинцы назвали Гройсмана лучшим премьер-министром страны

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 процентов жителей Украины считают лучшим главой правительства страны с 2005 года Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют данные опроса населения, которые опубликовал в четверг Киевский международный институт социологии (КМИС).

"Владимир Гройсман является лучшим премьер-министром с 2005 года. Его поддерживают 21,3% респондентов", - говорится в сообщении КМИС.

На втором месте оказался Николай Азаров (13,5%), который был главой правительства во времена президентства Виктора Януковича, на третьем - Юлия Тимошенко (13,4%), на четвертом - Арсений Яценюк (9,1%), на пятом - Виктор Янукович (7,6%), который до избрания президентом, с 4 августа 2006 года по 18 декабря 2007 года, возглавлял правительство. Действующий премьер Денис Шмыгаль набрал 5,1% поддержки.

Гройсман также возглавил тройку премьеров, которые, по мнению опрошенных, лучше всего могли бы решить нынешние социально-экономические проблемы на Украине. Он получил 23,9% поддержки респондентов. Второе место заняла Юлия Тимошенко (18,1%), третье - Арсений Яценюк (13%).

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения в период с 22 октября по 12 ноября, в нем приняли участие чуть больше двух тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.